МВД раскрыло, что нельзя делать при поступлении денег на счет от незнакомца

Россиянам при получении денежного перевода на карту от незнакомцев не следует вступать с ними в переписку и самостоятельно возвращать средства, сообщили в пресс-службе МВД России.

«Не вступайте в долгие разговоры и переписки с незнакомцем, не попадайтесь на его уловки», - сказали в пресс-службе.

В МВД подчеркнули, что также нельзя самостоятельно возвращать деньги неизвестному отправителю через мобильное приложение банка или переводом по реквизитам, которые незнакомец продиктовал при звонке или в переписке, так как таким образом мошенники могут вовлекать россиян в схему по выводу похищенных денег.

Правоохранители добавили, что также нельзя переходить по ссылкам от незнакомцев и вводить личные данные и данные банковской карты на сторонних сайтах, пишет РИА Новости.

В пресс-службе МВД России рассказали, что после получения перевода от незнакомца нужно сразу обратиться в банк и сообщить о случившемся, указав сумму, дату перевода, а также данные отправителя и последние цифры карты - банк сам свяжется с банком отправителя и инициирует возврат денег. Кроме того, необходимо заблокировать контакт незнакомца и сохранить всю переписку с ним, а также сохранить переписку с банком.