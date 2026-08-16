Россиянам рассказали о самых вредных продуктах для детских зубов

Множество привычных продуктов, которые дети могут употреблять каждый день, наносят серьезный вред их зубам. Об этом 15 августа рассказал стоматолог-ортопед, хирург, имплантолог, основатель «Клиники доктора Корякина» Артем Корякин.

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«Карамель, леденцы, ириски и нуга наиболее вредны для детской эмали. Они надолго прилипают к зубам и создают идеальные условия для развития кариеса. Длительный контакт сладкого с менее минерализованной эмалью детских зубов оказывает деструктивное воздействие, а сахар служит пищей для кариесогенных бактерий», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, врач рассказал о вреде сладких газированных напитков. По его словам, кислота, которая образует пузырьки газа, снижает pH полости рта и нарушает процессы минерализации, размягчая эмаль.

Третьей категорией вредных продуктов стоматолог назвал чипсы, крекеры и сдобное печенье. Они содержат большое количество быстрых углеводов, снижающих реминерализующие свойства слюны, и прилипают к зубам, задерживаясь в промежутках.

Особый вред, по словам врача, наносят перекусы перед сном, поскольку ночью количество слюны снижается, и углеводная пища создает благоприятные условия для бактерий. Помимо этого, опасны кислые продукты и напитки, включая цитрусовые — они могут вызвать деминерализацию эмали и эрозии, требующие лечения у стоматолога.