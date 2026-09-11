«Заряжай добром»: в день открытия благотворительного кафе в Пскове дадут концерт

Благотворительный концерт «Заряжай добром», приуроченный к открытию первого в городе благотворительного кафе «Добродомик», пройдет в Пскове в спортивно-развлекательном центре «Простория» (Иркутский переулок, дом 2) 14 сентября в 18:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе благотворительного фонда «Добродомик».

Фотографии: пресс-служба благотворительного фонда «Добродомик»

В рамках мероприятия пройдут выступления творческих коллективов, музыкантов и приглашённых артистов, а также благотворительная ярмарка. Все средства, собранные в ходе концерта, будут направлены на обеспечение работы псковского «Добродомика».

Концерты «Заряжай добром» — традиционный формат, помогающий фонду освещать его деятельность и находить средства на работу кафе. Аналогичные социально-культурные события уже проводились в Санкт-Петербурге, Иркутске и Новосибирске. Концерт реализуется в поддержку работы фонда.

Фонд «Добродомик» на протяжении девяти лет создает сеть благотворительных кафе, где пенсионеры, ветераны и жители блокадного Ленинграда могут бесплатно пообедать, а также скоротать время в досуговом центре за рисованием, танцами, освоением современных технологий. Сегодня сеть «Добродомика» насчитывает 12 точек в разных городах России, их количество регулярно увеличивается.

Появление «Добродомика» в Пскове стало возможным во многом благодаря личной инициативе депутата Псковской городской Думы и члена попечительского совета фонда Антона Мороза, который предложил президенту фонда Александре Синяк открыть «Добродомик» в родном городе, тем самым подарив пожилым псковичам возможность приятно и с пользой проводить время.

«Команда фонда "Добродомик" выражает Антону Морозу искреннюю благодарность за неравнодушие и активное содействие открытию кафе и проведению концерта», — заключили в пресс-службе.

Билеты на благотворительный концерт можно приобрести по ссылке.

Благотворительное кафе «Добродомик», где псковичи в возрасте от 65 лет смогут бесплатно получать горячее питание, откроется в Пскове 14 сентября. Заведение расположится по адресу: ул. Петровская, 28.

Кафе будет работать по будням с 12:00 до 16:00. Руководитель заведения — Юлия Хвесюк.