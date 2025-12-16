Общество

В Пскове «Добродомик» получит поддержку от церкви и местного бизнеса

Проект благотворительного фонда «Добродомик», который откроется в Пскове, уже сейчас формирует круг партнеров, готовых внести свой вклад в помощь старшему поколению. О том, как участники Псковской митрополии и местные предприниматели помогают делать мир добрее, рассказали депутат Псковской городской Думы по округу №3, член Попечительского совета благотворительного фонда «Добродомик» Антон Мороз и основатель и руководитель фонда Александра Синяк в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка».

«По Псковскому региону у нас очень хорошие отношения. Настоятели нескольких церквей и соборов, а также их паства высказали желание активно участвовать в процессе», – отметил Антон Мороз.

Депутат также подчеркнул, что среди желающих помочь – люди с хорошим образованием, в том числе кулинарным, имеющие все необходимые разрешения для работы на кухне и с населением.

«Это люди, которые действительно готовы помогать благодаря своим возможностям, своей пастве и тем послушникам, которые готовы работать в этом проекте», – добавил Антон Мороз.

Основатель фонда «Добродомик» Александра Синяк рассказала о многоуровневой системе партнерства, которая уже успешно работает в других регионах.

«У нас есть федеральные партнеры, которые, например, дарят рис по всей стране. И есть региональные партнеры – мы находим в каждом городе поставщиков свежих овощей, рыбы, мяса», – пояснила руководитель.

Александра Синяк особо отметила принцип качества и уважения, который фонд соблюдает неукоснительно:

«Мы никогда не принимаем продукты "какие-нибудь", с истекающим сроком годности. У нас именно понятная помощь от партнеров-предпринимателей, которые делятся частью лучшего для старшего поколения».

Отдельно была затронута тема волонтерства. Антон Мороз выразил уверенность, что к проекту с удовольствием подключится молодежь, в том числе дети местных лидеров общественного мнения, которые уже занимаются социальными проектами.

«А дальше – вопрос администрирования и мотивации. Мы понимаем, что для старших школьников важны волонтерские баллы при поступлении в вузы. Это абсолютно нормально. Мы будем помогать ребятам их получать», – заверил депутат.