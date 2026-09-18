Путин отметил строительство нового терминала псковского аэропорта

Строительство нового аэровокзала и реконструкцию инфраструктуры в Псковской области оценил президент России Владимир Путин. Сегодня в режиме видеоконференцсвязи в Москве он принял участие в презентации новых объектов гражданской авиации и подписании контракта на поставку самолетов МС-21, следует из информации на сайте президента.

Фото здесь и далее: официальный сайт и интернет-представительство президента России kremlin.ru

Глава государства подчеркнул, что за последнее время специалисты успешно реализовали проекты по строительству новых аэровокзалов и реконструкции аэродромной и пограничной инфраструктуры в Псковской области, Республике Дагестан, Алтайском крае, Оренбургской и Сахалинской областях. Владимир Путин поблагодарил всех участников этой работы за труд и профессионализм. Он отметил, что масштабная авиационная сеть обеспечивает транспортную доступность удаленных регионов и служит дополнительным стимулом для экономики, роста торговли, деловой активности и туризма.

Президент сообщил, что с 2021 года страна ввела в строй 20 взлетно-посадочных полос и 26 аэровокзальных комплексов. Работу ведут как за счет государства, так и за счет возможностей бизнеса. Для повышения доступности авиабилетов действуют три программы субсидирования приоритетных направлений, на которые в прошлом и текущем годах выделили почти 50 миллиардов рублей. Эти средства позволят перевезти порядка 10 миллионов пассажиров. Чтобы обеспечить спрос граждан на авиаперевозки, государство продолжит системно и последовательно развивать отрасль.

Владимир Путин добавил, что до 2030 года страна модернизирует не менее 75 аэропортов, что составляет свыше трети всей аэропортовой сети России. Также государство наращивает парк воздушных судов за счет отечественных разработок. Поставки самолетов МС-21 «Аэрофлоту» начнутся уже в следующем году. Группа «Аэрофлот» заказала 90 новых самолетов МС-21. Этот масштабный долгосрочный контракт загрузит российских авиастроителей, смежников и подрядчиков.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что среднемагистральный самолет МС-21-310 создают с учетом современных требований к экономичности и комфорту, и в следующем году его сертифицируют по стандартам ИКАО. «Сегодня мы подпишем вторую партию на 90 таких машин уже с российским двигателем ПД-14, который закончил свою сертификацию», — заявил министр. Он также добавил, что производитель запланировал поставки этих 90 машин в течение четырех лет после 2028 года и представит авиакомпании комплекс технических услуг и тренажеров для эффективной эксплуатации новой техники.

Договор об условиях лизинга, поставки и полного технического сопровождения воздушных судов МС-21-310 подписали генеральный директор публичного акционерного общества «Аэрофлот. Российские авиалинии» Сергей Александровский, генеральный директор публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» Вадим Бадеха, генеральный директор акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александр Грачев и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Авиакапитал-Сервис» Роман Пахомов. Президент поздравил участников церемонии и назвал это событие очень значимым шагом в развитии отрасли.