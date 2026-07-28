Новый терминал прилёта аэропорта Пскова готовят к открытию

Осмотр технической готовности нового терминала прилёта Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел вместе с генеральным директором ООО «Новапорт Холдинг» Евгением Янкилевичем и заместителем гендиректора по Северо-Западному кластеру Александром Корытным. Как сообщил глава региона в Max, работы выполнены качественно и в срок.

Видео: Михаил Ведерников / «ВКонтакте»

«Осмотрели входные группы, зоны прибытия и выдачи багажа, служебные и технические помещения. С инвестором и подрядчиком прорабатываем решения по озеленению территории, размещению флагштоков, а также настройке и отладке всех систем и механизмов. В ближайшее время будем готовить терминал к официальному открытию», - поделился Михаил Ведерников.

После осмотра делегация обсудила результаты работы аэропорта за I полугодие и планы на 2027 год. Также наметили дальнейшие шаги по модернизации – расширению перрона, реконструкции рулёжной дорожки и установке светосигнального оборудования.