Аэропорт Пскова ждет реконструкция рулежной дорожки и расширение перрона

Продолжается системная модернизация аэропорта имени Княгини Ольги. На данный момент завершаются основные работы в новом терминале. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

Фотографии: Михаил Ведерников / Мах

По его словам, впереди – масштабные планы: реконструкция рулежной дорожки, расширение перрона и установка современного светосигнального оборудования.

Пользуясь случаем, Михаил Ведерников поздравил специалистов с День воздушного флота: «Это праздник всех, кто влюблен в небо и предан авиации. За каждым перелётом стоит огромный труд экипажей, диспетчеров, инженеров и всех специалистов наземных служб. Благодарю наших партнеров – авиакомпанию "Азимут" и "Новапорт холдинг" – за вклад в развитие транспортной доступности региона, обеспечение комфорта и безопасности пассажиров».

По словам губернатора, авиасообщение имеет стратегическое значение для Псковской области.

Также Михаил Ведерников пожелал всем работникам и ветеранам воздушного флота здоровья, благополучия, счастья, чистого неба и новых профессиональных высот.