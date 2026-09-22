Евгений Васильев сравнил вакцину с тренировкой армии и развеял мифы антиваксеров

Вакцинация тренирует иммунную систему ребенка противостоять смертельно опасным инфекциям, а страхи перед осложнениями от прививок не выдерживают критики на фоне рисков бесконтрольного приема обычных лекарств. Об этом заявил главный врач Детской областной клинической больницы Евгений Васильев в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Эксперт подчеркнул важность соблюдения национального календаря прививок. Он пояснил, что прививки обеспечивают выработку иммунитета для противостояния заболеваниям, которые угрожают жизни неподготовленного ребенка. «Грипп — это тоже серьёзное заболевание, которое сопровождается рядом осложнений. Вплоть до того, что можно оказаться в угрозе жизни», - отметил Евгений Васильев, добавив, что летальные исходы от гриппа действительно существуют.

По словам главного врача, вакцина представляет собой ослабленную инфекцию, которую организм легко запоминает и изучает. «Как только сталкивается уже с мощной инфекцией, он мгновенно готовит на неё ответ», — указал специалист. Он провел аналогию: вакцинация работает как тренировка войск перед нападением врага. Если создавать и тренировать армию уже после начала атаки, государства может не стать. «Собственно, это и есть та тренировка. Любая вакцина — это тренировка организма для противостояния мощному инфекционному процессу», - заявил Евгений Васильев.

Медик также прокомментировал позицию так называемых антипрививочников. Он заметил, что регулярно сталкивается с людьми, которые категорически против вакцинации и утверждают, что врачи «прививают болезнями» и вызывают осложнения. Евгений Васильев опроверг этот довод, сравнив риски вакцины с рисками от приема распространенных лекарств. «Так и от парацетамола можно умереть. Это написано прямо в инструкции», — разъяснил главврач.