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Светлолапочка победила в детском голосовании в Псковской области

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Избирательная комиссия Псковской области объявила итоги детского голосования, по результатам которого кандидат Светлолапочка заняла первое место, сообщили Псковской Ленте Новостей в комиссии.

Проект организовала Детская избирательная комиссия №1. На территории региона открыли 207 детских уголков. В проекте проголосовали 6 129 маленьких избирателей. 

Видео: Избирательная комиссия Псковской области

Первое место заняла Светлолапочка, она получила 2 329 голосов. Второе место досталось Клубкохвостику, он набрал 1 147 голосов. Третье место занял Обнимусик, он получил 1 047 голосов.

Четвертое место взял Пушо-хвостик, он набрал 869 голосов. Пятое место занял Ушастик-Слушастик, он получил 737 голосов. 

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