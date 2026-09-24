Светлолапочка победила в детском голосовании в Псковской области

Избирательная комиссия Псковской области объявила итоги детского голосования, по результатам которого кандидат Светлолапочка заняла первое место, сообщили Псковской Ленте Новостей в комиссии.

Проект организовала Детская избирательная комиссия №1. На территории региона открыли 207 детских уголков. В проекте проголосовали 6 129 маленьких избирателей.

Видео: Избирательная комиссия Псковской области

Первое место заняла Светлолапочка, она получила 2 329 голосов. Второе место досталось Клубкохвостику, он набрал 1 147 голосов. Третье место занял Обнимусик, он получил 1 047 голосов.

Четвертое место взял Пушо-хвостик, он набрал 869 голосов. Пятое место занял Ушастик-Слушастик, он получил 737 голосов.