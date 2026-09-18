Клубкохвостик или Обнимусик: как детские уголки работают на выборах в Псковской области

Детские уголки организовали на избирательных участках Псковской области, где маленькие псковичи могут принять участие в специальном голосовании. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

«Малыши, которые приходят на участки с родителями, бабушками и дедушками, на специально оборудованном уголке смогут отдать голос за одного из кандидатов на детском голосовании», - отметили в Избирательной комиссии Псковской области.

В бюллетене представлены пять кандидатов: Клубкохвостик, Обнимусик, Пушо-хвостик, Светлолапочка и Ушастик-слушастик.

Адреса детских уголков, где проходит голосование, можно найти по ссылке.

Напомним, что выборы продлятся три дня – с 18 по 20 сентября. Жители Псковской области выбирают депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного Собрания VIII созыва. Проголосовать можно на избирательном участке или дистанционно.