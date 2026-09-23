Игорь Сопов: Детское голосование вызвало фурор

Детское голосование, ставшее новшеством минувшей избирательной кампании, пришлось по душе избирателям. Об этом в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Детское голосование вызвало большой фурор. Михаил Юрьевич (Ведерников – губернатор Псковской области – ред.) говорил об этом, когда обсуждались итоги выборов. Детская избирательная комиссия вчера собиралась, сегодня выпустим видеоролик, на котором видна интенсивная работа. После этого мы озвучим итоги. Раньше, чем сама детская комиссия, нам никто результаты не скажет. Думаю, что сегодня все узнают, кто из пяти наших сказочных героев победил», – сообщил Игорь Сопов.

Гость студии отметил, что во время информирования граждан о выборах интерес оживлялся, когда речь заходила именно о детском голосовании.

«Я могу сказать, что когда мы ходили на информирование наших избирателей, а в этом году мы обошли 137 предприятий, рассказывали про выборы, про основные аспекты, я видел, что интерес возникает, когда говоришь о подарках. А потом я под конец всегда рассказывал о детском голосовании. Тут аудитория значительно оживала. Детское голосование было только там, где были детские уголки. Можно было проголосовать на других участках. У нас ситуация меняется. Теперь не родители ведут детей голосовать, а наоборот – дети ведут родителей. Дети, как взрослые, приходят на участок, делают выбор, общаются со сверстниками. Для них это целая процедура. Уверен, что многие дети сейчас интересуются, когда будут следующие выборы, чтобы вновь прийти на избирательные участки. Этот проект мы будем продолжать, я считаю, что он успешен. Будем думать над тем, что будет с нашими сказочными героями. Разовые акции мы не проводим, они всегда имеют продолжение», – добавил Игорь Сопов.

Напомним, в детском бюллетене были представлены пять кандидатов: Клубкохвостик, Обнимусик, Пушо-хвостик, Светлолапочка и Ушастик-слушастик.