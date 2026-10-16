В сети появились фотографии с шефом Ивлевым со съемок шоу «На ножах» в Великих Луках

Один из жителей Великих Лук по имени Валентин опубликовал совместную фотографию с известным шеф-поваром Константином Ивлевым. Снимок был сделан непосредственно в процессе съемок популярного кулинарного шоу.

Фото: ресторан «Поцелуй в метро»

Напомним, что визит звездного ресторатора в город связан с проектом по масштабному преображению и ребрендингу местного кафе «Поцелуй в метро».

Ожидается, что после вмешательства Константина Ивлева заведение получит совершенно новый облик и концепцию, пишет «МК в Пскове».