Борис Елкин об отце Олеге Тэоре: Его вера проявлялась не в словах, а в делах

Вера почётного гражданина города Пскова, митрофорного протоиерея Олега Тэора проявлялась в делах. Такое мнение высказал председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин в Мах.

«Ушёл из жизни отец Олег Тэор — настоятель воинского храма святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова. Для нашего города и всей области это большая потеря. Отец Олег был из тех, чья вера проявлялась не в словах, а в делах. Он восстановил храм Александра Невского, который сегодня стал одним из духовных центров Пскова. Много лет он заботился о его приходе, сохранял память о героях, поддерживал людей в трудные минуты. Он был рядом с нашими десантниками, нёс им слово утешения и надежды», - отметил Борис Елкин.