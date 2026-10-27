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Борис Елкин об отце Олеге Тэоре: Его вера проявлялась не в словах, а в делах

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Вера почётного гражданина города Пскова, митрофорного протоиерея Олега Тэора проявлялась в делах. Такое мнение высказал председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин в Мах.

«Ушёл из жизни отец Олег Тэор — настоятель воинского храма святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова. Для нашего города и всей области это большая потеря. Отец Олег был из тех, чья вера проявлялась не в словах, а в делах. Он восстановил храм Александра Невского, который сегодня стал одним из духовных центров Пскова. Много лет он заботился о его приходе, сохранял память о героях, поддерживал людей в трудные минуты. Он был рядом с нашими десантниками, нёс им слово утешения и надежды», - отметил Борис Елкин.

Спикер Заксобрания добавил, что труды священника по восстановлению храма и сохранению исторической памяти — пример служения родной земле.

«Он оставил след в сердцах псковичей. От имени депутатов Законодательного Собрания Псковской области и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным, близким, прихожанам и всем, кто знал и любил отца Олега. Вечная память. Царствие Небесное», - заключил председатель регионального парламента.

Напомним, отпевание митрофорного протоиерея Олега Тэора состоится 29 октября по окончании Божественной литургии в воинском храме святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова.

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Пресс-портреты

Тэор Олег Гаясович

Тэор Олег Гаясович

Настоятель воинского храма Александра Невского в Пскове (1991-2026 г.).

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Председатель Законодательного Собрания Псковской области.

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