Скончался протоиерей Олег Тэор

На 82-м году жизни скончался почетный настоятель воинского храма Александра Невского Олег Тэор. Об этом сообщили в Псковской епархии.

На фото: Протоиерей Олег Тэор. Андрей Николаев / ПЛН

Настоятель псковского храма святого благоверного князя Александра Невского, протоиерей Олег Тэор родился 1 ноября 1944 года в городе Рыбинске Ярославской области, куда были эвакуированы из Пскова его родители. Оттуда отец ушел на войну и не вернулся. После войны мать с сыном вернулись в Псковскую область в бывший Гдовский уезд.

Семья была верующая, со школьных лет будущий священник прислуживал в алтаре храма небольшой псковской деревни. После окончания школы рабочей молодежи в 1963-1966 годах Олег Тэор проходил срочную службу на военно-морской базе в Кронштадте. В 1966-1969 годах работал на Адмиралтейском заводе в Ленинграде.

Окончил Московскую духовную семинарию. В 1970 году был рукоположен в диаконы в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Через десять дней на Троицу в псковском Троицком соборе был рукоположен в священники. Вокруг престола его водил отец Иоанн (Крестьянкин), с которым они вместе приехали из монастыря.

С 1991 года – настоятель храма Александра Невского. За годы священнического служения отцу Олегу Тэору удалось восстановить псковский храм Александра Невского, построенный в 1908 году как войсковой храм Омского полка. Этот храм стал центром духовного окормления псковских военнослужащих, сам отец Олег стал одним из первых российских священников, вступивших в плотное взаимодействие с армией. Он лично побывал во многих горячих точках, оказывая духовную поддержку воинам во время первой и второй Чеченской кампании, в Югославии, в Сирии.

С 1999 года восстанавливал приход на родине святой равноапостольной княгини Ольги в Выбутах.

С 2002 года назначен ответственным за епархиальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами РФ.

В 2013 году по решению министра обороны протоиерей Олег Тэор стал помощником командира 76-й гвардейской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии по работе с верующими военнослужащими.

Усилиями отца Олега Тэора в 1993 году был открыт для служб морской храм св. Климента Римского, восстанавливается исторический комплекс древнего Пантелеймоновского монастыря, возрождается погост Выбуты.

По его инициативе с 2009 года в Пскове проводятся ежегодные Международные Александро-Невские чтения. При храме Александра Невского в Пскове усилиями отца Олега собрана и действует обширная библиотека, работает музей боевой славы героев-воинов, музей церковной утвари, икон и народных промыслов.

Особое внимание протоиерей Олег уделял духовно-патриотической работе с детьми и молодежью: при храме работает воскресная школа, организуются паломнические поездки, Рождественские праздники с подарками, другие детские праздники, спектакли, интересные лекции и встречи.

При храме организован хор мальчиков-алтарников, есть детский и юношеский хоры, хор казачества и большой хор, который насчитывает около 20 человек.

При храме Александра Невского организовано казачество.

За значительный вклад в духовное воспитание защитников Отечества отец Олег одним из первых российских священников был награжден Георгиевским облачением – дореволюционная традиция награждения таким облачением была возрождена в России в 2015 году.

17 июля 2015 года отцу Олегу Тэору было присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова». В 2016 году митрофорного протоиерея Олега Тэора наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.