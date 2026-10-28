«Зелёные итоги»: в Пскове открылась фотовыставка об экологических акциях

Зелёные парки, ухоженные аллеи и деревья - привычная часть городского пейзажа, за сохранением которого стоит труд неравнодушных людей: волонтёры озеленяют город и учат людей беречь природу. Увидеть результаты их работы можно на фотовыставке, которая открылась в Доме молодёжи Пскова, где организаторы показали итоги экологического проекта «Зелёная область». В экспозицию вошли 12 снимков, которые сделали во время природоохранных акций в разных районах региона. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал руководитель проекта Сергей Елизаров.
Проект «Зелёная область» запустили в 2021 году по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Его цель - озеленение Псковской области и развитие экологической культуры. В этом году при поддержке министерства молодёжной политики организаторы провели 27 мероприятий в 13 муниципалитетах. К акциям присоединились школьники, волонтёры, молодёжные организации и местные жители.
Помимо высадки деревьев, участники проекта проводят занятия для школьников. В этом году провели порядка 30 экоуроков для учеников с первого по шестой класс. Детям объясняли, как правильно высаживать растения и заботиться о природе. После занятий школьники могли применить знания на практике.
Особое внимание волонтёры уделяют уходу за высаженными растениями. За каждым участком закрепляют ответственного человека. В следующем году организаторы проверят состояние саженцев и при необходимости проведут новые посадки и изменят уход.
По словам Сергея Елизарова, такие мероприятия помогают людям формировать полезные экологические привычки.
В следующем году организаторы рассчитывают увеличить число экологических акций и привлечь к проекту жителей всех районов Псковской области.