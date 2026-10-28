«Зелёные итоги»: в Пскове открылась фотовыставка об экологических акциях

Зелёные парки, ухоженные аллеи и деревья - привычная часть городского пейзажа, за сохранением которого стоит труд неравнодушных людей: волонтёры озеленяют город и учат людей беречь природу. Увидеть результаты их работы можно на фотовыставке, которая открылась в Доме молодёжи Пскова, где организаторы показали итоги экологического проекта «Зелёная область». В экспозицию вошли 12 снимков, которые сделали во время природоохранных акций в разных районах региона. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал руководитель проекта Сергей Елизаров.

Проект «Зелёная область» запустили в 2021 году по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Его цель - озеленение Псковской области и развитие экологической культуры. В этом году при поддержке министерства молодёжной политики организаторы провели 27 мероприятий в 13 муниципалитетах. К акциям присоединились школьники, волонтёры, молодёжные организации и местные жители.

«Промежуточным итогом проекта стала фотовыставка, состоящая из фотографий экологических акций. В основном это районы Псковской области, которые очень активно подключились к проекту, привлекли много молодёжи и молодёжных организаций», - рассказал Сергей Елизаров.

Помимо высадки деревьев, участники проекта проводят занятия для школьников. В этом году провели порядка 30 экоуроков для учеников с первого по шестой класс. Детям объясняли, как правильно высаживать растения и заботиться о природе. После занятий школьники могли применить знания на практике.

Особое внимание волонтёры уделяют уходу за высаженными растениями. За каждым участком закрепляют ответственного человека. В следующем году организаторы проверят состояние саженцев и при необходимости проведут новые посадки и изменят уход.

«Мы не просто проводим акции, мы ещё и за каждой локацией закрепляем ответственного человека. Когда акция заканчивается, мы ещё проводим мероприятия по поливу, подкормке. Чтобы это было максимально полезно: не только провести красивую акцию, но и чтобы растение выросло», - подчеркнул руководитель проекта.

По словам Сергея Елизарова, такие мероприятия помогают людям формировать полезные экологические привычки.

«Даже если среди одного класса численностью 30 учеников найдутся те, которые будут регулярно использовать экопривычки, о которых мы рассказываем, и благодаря этому экологический след будет уменьшаться, это уже наша победа», - отметил он.

В следующем году организаторы рассчитывают увеличить число экологических акций и привлечь к проекту жителей всех районов Псковской области.