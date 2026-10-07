Одна из миллионов

Во дворе социально-реабилитационного отделения Областного центра семьи в Пскове появилась красивая зеленая ель. В посадке хвойного дерева вместе с эковолонтерами приняли участие маленькие подопечные учреждения. А еще посаженная ель - одно из миллионов деревьев, высаженных в рамках самой масштабной Всероссийской акции «Сохраним лес», которая проводится в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Подробности об экологическом мероприятии, а также о вкладе Псковской области в дело восстановления зеленых насаждений - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Подключились к проекту

Этой осенью в России стартовал восьмой сезон Всероссийской акции «Сохраним лес», которая решает задачи развития экологической культуры и ответственного отношения к природе. Проект является самым масштабным в стране по количеству высаживаемых деревьев и, согласно опросам ВЦИОМ, входит в топ-3 самых узнаваемых экологических инициатив у жителей России.

В этом году участниками акции стали псковичи. «Всероссийский проект “Сохраним лес“ действует с 2019 года. К нему уже подключились миллионы людей по всей стране и высадили рекордные 430 млн молодых деревьев. В этом году цель - высадить 70 млн растений. Наш региональный проект, который называется “Зеленая область“, подключается к этому всероссийскому проекту», - рассказал псковский эко-активист, руководитель проектов «Экомышление» и «Зеленая область» Сергей Елизаров.

По словам Сергея, в рамках регионального проекта было проведено более 30 экологических мероприятий в 13 муниципальных округах Псковской области. «Сегодня мы находимся на территории Областного центра семьи, где посадим большую елку и проведем субботник с нашими волонтерами, которые активно подключились к данной инициативе», - пояснил он.

Экоактивист напомнил, что цель проекта «Зелёная область» - озеленение нашего региона. Несмотря на то, что Псковская область считается зеленым регионом, работу по высадке новых деревьев нужно вести. «Мы активно приглашаем к проекту детей, молодёжь, молодых родителей с детьми. В следующем году этот проект будет также продолжен. Мы планируем в каждом муниципальном округе провести мероприятие и сделать фотовыставку, чтобы максимальное количество людей нашей области увидели, чем мы занимаемся, и захотели присоединиться к участию в наших акциях», - добавил он.

Сергей Елизаров обратил внимание на то, что проект «подразумевает высадку, но и уход, подкормку, укрепление этих растений». «Мы обязательно смотрим за теми локациями, где мы уже провели мероприятие», - сказал он.

Труд и забота о природе

К проекту уже подключились различные молодежные организации. В этот раз акцию поддержал Общественный совет при региональном министерстве молодежной политики. Волонтеры организации приняли участие, как в посадке деревьев, так и в уборке территории.

«Мне кажется, для молодёжи это действительно важно. Акция объединяет труд и заботу о природе, а место, территория центра семьи, выбрано неслучайно. Мы хотим, чтобы подрастающее поколение тоже участвовало в общем деле и видело результат этой работы», - отметила Анна Александрова, представитель министерства, курирующая деятельность Общественного совета.

Сергей Елизаров добавил, что детей важно приобщать к экологии. «Для некоторых это будет впервые - далеко не все умеют высаживать растения. Мы хотим просто показать, как это правильно делать. Это очень интересный и важный опыт, который пригодится в жизни»,- считает он.

И, действительно, воспитанники Областного центра семьи приняли самое непосредственное участие в посадке ели. Малыши с любопытством окружили Сергея Елизарова - он объяснил, что будет происходить на площадке перед центром.

«Ребята, сажали деревья? Умеете это делать? Сегодня будем сажать ель. Она выше вас!» - заметил он. И стал копать яму под такой большой и красивый саженец, попутно объясняя технологию.

В частности, размер ямы должен быть достаточным, чтобы сначала туда подсыпать грунт, перемешанный с удобрениями. Потом в яму нужно добавить воды и только затем аккуратно достать саженец из горшка и пересадить в землю.

Только начало

Теперь во дворе Областного центра семьи будет расти зеленая красавица. Молодому дереву всего три года. Она младше самого маленького подопечного центра, которому уже пять лет. Поэтому ребята обещают, что будут заботиться о ней. «Конечно, будем ухаживать за елочкой», - сказала воспитанница центра Даша.

А через несколько месяцев хвойное дерево может стать по-настоящему волшебным. «Откроем небольшую тайну. Мы специально выбрали для посадки елку, потому что планируем провести здесь небольшое новогоднее мероприятие», - рассказал Сергей Елизаров.

А акция по озеленению тоже продолжится в следующем году. «Специфика нашего учреждения - социальная помощь семьям и детям, оказавшимся в различных ситуациях. Волонтёры разных направлений всегда нам помогают. Но высадка ели - это первая экологическая акция у нас. И это только начало», - рассказала директор Псковского областного центра семьи Елена Воронцова.

По ее словам, экологический десант и в следующем году примет участие в благоустройстве территории. «Деревья будут высажены по периметру, а там, где находится отделение ранней помощи, мы планируем огородить зеленую зону небольшими туями, чтобы родители с детьми могли подышать свежим воздухом и отдохнуть перед занятиями», - сообщила она.

Таким образом, акция «Сохраним лес» и региональный проект «Зелёная область» не только способствуют работе по восстановлению лесов и озеленению городов, но и формируют экологическую культуру, объединяя людей разных возрастов и профессий.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой