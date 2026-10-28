«Шаг вперед»: этнографический диктант в этом году напишут во всех округах Псковской области

XI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет очно в Псковской области с 3 по 12 ноября. об этом сообщили организаторы мероприятия на пресс-конференции «Большой этнографический диктант: от вопроса к осознанию общей истории и ценностей», которая прошла сегодня, 28 октября, в Псковском музее-заповеднике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Стоит отметить, что если в прошлом году написать диктант в регионе можно было только в двух муниципалитетах, в этом году такая возможность будет у жителей всех округов Псковской области.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
XI Международную просветительскую акцию «Большой этнографический диктант» организовали ФАДН России совместно с Институтом этнологии и антропологии имени Николя Миклухо-Маклая РАН, Министерством культуры Российской Федерации, Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.
Акция направлена на укрепление общероссийской гражданской идентичности, популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, поддержание межнационального согласия и борьбу с фальсификацией истории.
О том, как просветительский тест на знание культуры народов влияет на снижение межнациональной напряженности, рассказала председатель комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Псковской области Ольга Серова:
Также в этом году в рамках проведения диктанта ведётся работа по привлечению молодежи. «Важно отметить, что в этом году мы сделали акцент на вовлечении молодежи в написание самого диктанта, потому что в целом все мероприятия, посвященные народам России, транслируют ценности нашей страны. Мы стараемся вовлекать все целевые аудитории нашего мероприятия», — сказала заместитель министра культуры Псковской области Виктория Екимова.
В 2026 году «Большой этнографический диктант» включен в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года единства народов России, учрежденного указом президента Российской Федерации от 25 декабря 2025 года №962 «О проведении в Российской Федерации Года единства народов России».
Акция пройдет очно — на специально организованных площадках Псковской области. В этом году написать диктант смогут жители не только Псковского и Печорского округов, как это было в прошлом году, но и всех остальных. С перечнем площадок можно ознакомиться на сайте мирэтно.рф в разделе «Площадки».
О формате проведения этнографического диктанта и нововведениях рассказал председатель регионального отделения «Ассамблеи народов России» Андрей Маковский:
Одной из особенностей этого года станут десять видеовопросов: пять озвучат участники СВО при содействии Министерства обороны России и еще пять — представители народов России.
В Пскове площадками станут Историко-краеведческая библиотека имени Ивана Василева, Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза), Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова, а также Псковский городской молодежный центр.
О результатах прошлогоднего диктанта и о роли учреждений культуры для его проведения рассказала заместитель министра культуры Псковской области Виктория Екимова: «В прошлом году в акции приняло участие около четырех миллионов человек по всей стране. Псковская область, конечно, традиционно показала высокий уровень участия и вовлеченности в данную акцию. Нужно отметить, что, проводя диктант в учреждениях культуры нашего региона, особую значимость для участников акции и организаторов имеют музеи и библиотеки, так как они являются теми местами, где хранится и транслируется история народов нашей страны».