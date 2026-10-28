«Шаг вперед»: этнографический диктант в этом году напишут во всех округах Псковской области

XI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет очно в Псковской области с 3 по 12 ноября. об этом сообщили организаторы мероприятия на пресс-конференции «Большой этнографический диктант: от вопроса к осознанию общей истории и ценностей», которая прошла сегодня, 28 октября, в Псковском музее-заповеднике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Стоит отметить, что если в прошлом году написать диктант в регионе можно было только в двух муниципалитетах, в этом году такая возможность будет у жителей всех округов Псковской области.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

XI Международную просветительскую акцию «Большой этнографический диктант» организовали ФАДН России совместно с Институтом этнологии и антропологии имени Николя Миклухо-Маклая РАН, Министерством культуры Российской Федерации, Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Акция направлена на укрепление общероссийской гражданской идентичности, популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, поддержание межнационального согласия и борьбу с фальсификацией истории.

О том, как просветительский тест на знание культуры народов влияет на снижение межнациональной напряженности, рассказала председатель комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Псковской области Ольга Серова:

«Межнациональная напряженность, на мой взгляд, всегда вызвана страхом, а страхи всегда связаны с неизвестностью. Мы можем быть непохожи друг на друга, можем от этого бояться подойти, задать вопрос. Страхи имеют свойство увеличиваться. Как только ты что-то узнаешь о другом непохожем на тебя человеке, у тебя возникает человеческий интерес задать этот вопрос, уходит страх, потому что оказывается, что что-то неизвестное вдруг переворачивается или оказывается близким и похожим. Уход этих страхов, напряжения, и барьеры, которые возникают из-за человеческой природы, они как раз связаны с укреплением межнациональных связей. Мне кажется, что просветительские акции действуют как мягкая сила, и, кроме того, они способствуют общению, которое является первым шагом к тому, чтобы познакомиться с тем, что вчера было другим и чужим».

Также в этом году в рамках проведения диктанта ведётся работа по привлечению молодежи. «Важно отметить, что в этом году мы сделали акцент на вовлечении молодежи в написание самого диктанта, потому что в целом все мероприятия, посвященные народам России, транслируют ценности нашей страны. Мы стараемся вовлекать все целевые аудитории нашего мероприятия», — сказала заместитель министра культуры Псковской области Виктория Екимова.

В 2026 году «Большой этнографический диктант» включен в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года единства народов России, учрежденного указом президента Российской Федерации от 25 декабря 2025 года №962 «О проведении в Российской Федерации Года единства народов России».

Акция пройдет очно — на специально организованных площадках Псковской области. В этом году написать диктант смогут жители не только Псковского и Печорского округов, как это было в прошлом году, но и всех остальных. С перечнем площадок можно ознакомиться на сайте мирэтно.рф в разделе «Площадки».

О формате проведения этнографического диктанта и нововведениях рассказал председатель регионального отделения «Ассамблеи народов России» Андрей Маковский:

«Во-первых, у нас не будет онлайн-формата. Все будет в реальной жизни, и, во-вторых, можно пройти диктант во всех округах нашей области, существуют уже подтвержденные площадки. Напомню, что в прошлом году в диктанте могли принять участие жители только двух округов: Псковского и Печорского. В этом году мы можем пройти диктант и поучаствовать во всех округах Псковской области. Для этого была проведена огромная работа. Чтобы попасть на диктант, нужно пройти регистрацию на сайте в разделе «Площадки», и, собственно говоря, выбрать площадку, которая тебе подходит. Далее вы проходите диктант, в котором будет 30 вопросов. После прохождения вы получаете сертификат сразу же, у вас появляются ответы, текст, и будут посчитаны баллы. Считаю, что это очень удобно и что в этом году этнографический диктант шагнул далеко вперед».

Одной из особенностей этого года станут десять видеовопросов: пять озвучат участники СВО при содействии Министерства обороны России и еще пять — представители народов России.

В Пскове площадками станут Историко-краеведческая библиотека имени Ивана Василева, Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза), Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова, а также Псковский городской молодежный центр.

О результатах прошлогоднего диктанта и о роли учреждений культуры для его проведения рассказала заместитель министра культуры Псковской области Виктория Екимова: «В прошлом году в акции приняло участие около четырех миллионов человек по всей стране. Псковская область, конечно, традиционно показала высокий уровень участия и вовлеченности в данную акцию. Нужно отметить, что, проводя диктант в учреждениях культуры нашего региона, особую значимость для участников акции и организаторов имеют музеи и библиотеки, так как они являются теми местами, где хранится и транслируется история народов нашей страны».