«Большой этнографический диктант-2026» пройдет очно на специально организованных площадках Псковской области

XI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет очно, на специально организованных площадках Псковской области, с 3 по 12 октября, об этом сообщили организаторы мероприятия.

Афиша предоставлена организаторами мероприятия

XI Международную просветительскую акцию «Большой этнографический диктант» организовали ФАДН России совместно с партнерами. Акция направлена на укрепление общероссийской гражданской идентичности, популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей и борьбу с фальсификацией истории.

В 2026 году «Большой этнографический диктант» включен в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года единства народов России, учрежденного Указом Президента Российской Федерации от 25 декабря 2025 года № 962 «О проведении в Российской Федерации Года единства народов России».

Акция пройдет очно — на специально организованных площадках Псковской области. С перечнем площадок можно ознакомиться на сайте мирэтно.рф в разделе «Площадки».

В Пскове площадками станут Историко-краеведческая библиотека имени Ивана Василева, Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза), Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова, а также Псковский городской молодежный центр.

Одной из особенностей этого года станут десять видеовопросов: пять озвучат участники СВО при содействии Министерства обороны России и еще пять — представители народов России.

«Проверьте свои знания, станьте частью уникального просветительского проекта, который уже одиннадцать лет объединяет людей ради общей цели — укрепления единства и уважения к культурам народов России», — добавили организаторы мероприятия.

Партнерами акции являются Институт этнологии и антропологии имени Николя Миклухо-Маклая РАН, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.