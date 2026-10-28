Дмитрий Белюков: Развитие студотрядов — важный вклад в поддержку инициативной молодежи

Вопросы поддержки молодежи и развития туристической отрасли рассмотрели на заседании комитета по социальной политике Законодательного Собрания Псковской области сегодня, 28 октября. Как сообщил депутат Заксобрания, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК Дмитрий Белюков в своем канале в мессенджере Мах, развитие студенческих отрядов — это важный вклад в поддержку инициативной молодёжи, формирование трудовых навыков и подготовку будущих специалистов.

Фотографии: Дмитрий Белюков / Мах

Комитет рекомендовал принять в двух чтениях законопроект «О государственной поддержке студенческих отрядов в Псковской области».

На данный момент в регионе действуют 33 студенческих отряда, объединяющих около 1500 активистов. При этом, как отметил Дмитрий Белюков, меры поддержки молодежного трудового движения до сих пор не были закреплены региональным законом, а законопроект, в свою очередь, предусматривает информационную, консультативную и методическую помощь студенческим отрядам. Также предлагается учредить переходящее знамя «Лучший студенческий отряд Псковской области».

«Уверен, что развитие студенческих отрядов — это важный вклад в поддержку инициативной молодёжи, формирование трудовых навыков и подготовку будущих специалистов», — добавил парламентарий.

Еще одним вопросом повестки стало включение Псковской области в эксперимент по стандартизации гостевых домов. Члены комитета также поддержали соответствующий проект федерального закона.

Как отметил Дмитрий Белюков, единые требования к условиям размещения и безопасности позволят вывести деятельность гостевых домов в правовое поле, увеличить номерной фонд региона примерно на 300 мест и создать условия для привлечения около 100 тысяч дополнительных туристов ежегодно.