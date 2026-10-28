 
Общество

Дмитрий Белюков: Развитие студотрядов — важный вклад в поддержку инициативной молодежи

0

Вопросы поддержки молодежи и развития туристической отрасли рассмотрели на заседании комитета по социальной политике Законодательного Собрания Псковской области сегодня, 28 октября. Как сообщил депутат Заксобрания, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК Дмитрий Белюков в своем канале в мессенджере Мах, развитие студенческих отрядов — это важный вклад в поддержку инициативной молодёжи, формирование трудовых навыков и подготовку будущих специалистов.

Фотографии: Дмитрий Белюков / Мах

Комитет рекомендовал принять в двух чтениях законопроект «О государственной поддержке студенческих отрядов в Псковской области».

На данный момент в регионе действуют 33 студенческих отряда, объединяющих около 1500 активистов. При этом, как отметил Дмитрий Белюков, меры поддержки молодежного трудового движения до сих пор не были закреплены региональным законом, а законопроект, в свою очередь, предусматривает информационную, консультативную и методическую помощь студенческим отрядам. Также предлагается учредить переходящее знамя «Лучший студенческий отряд Псковской области».

«Уверен, что развитие студенческих отрядов — это важный вклад в поддержку инициативной молодёжи, формирование трудовых навыков и подготовку будущих специалистов», — добавил парламентарий.

Еще одним вопросом повестки стало включение Псковской области в эксперимент по стандартизации гостевых домов. Члены комитета также поддержали соответствующий проект федерального закона.

Как отметил Дмитрий Белюков, единые требования к условиям размещения и безопасности позволят вывести деятельность гостевых домов в правовое поле, увеличить номерной фонд региона примерно на 300 мест и создать условия для привлечения около 100 тысяч дополнительных туристов ежегодно.

 
«Легализация гостевых домов также поможет точнее учитывать туристический поток и создаст предпосылки для привлечения дополнительных федеральных субсидий. Последовательная работа над такими инициативами помогает создавать новые возможности для жителей, поддерживать молодежь и укреплять туристический потенциал Псковской области», — заключил Дмитрий Белюков.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Белюков Дмитрий Анатольевич

Белюков Дмитрий Анатольевич

Депутат Законодательного Собрания Псковской области, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026