Псковская область может присоединиться к эксперименту по классификации гостевых домов

Внесение изменений в статьи 1 и 9 Федерального закона «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов» обсудили депутаты регионального парламента на заседании комитета по социальной политике 28 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроектом предлагается включить Псковскую область в перечень субъектов РФ, участвующих в эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов. По оперативной информации, на территории региона сейчас функционируют 87 таких объектов.

Как отмечается, включение области в эксперимент позволит внедрить классификацию гостевых домов, что даст ряд положительных результатов. Во-первых, повысит качество и стандартизацию услуг: отсутствие единых стандартов приводит к тому, что под вывеской «гостевой дом» турист может столкнуться с самыми разными условиями - от высокого комфорта до несоответствия базовым санитарным и техническим нормам. Введение единых критериев установит четкие требования к материально-технической базе, персоналу и дополнительным услугам.

Во-вторых, классификация обеспечит безопасность туристов: многие объекты, особенно в сельской местности, могут не соответствовать нормам пожарной безопасности и санитарным правилам. Процедура классификации включает обязательную проверку соответствия объекта установленным нормам, что позволит выявить и устранить потенциальные угрозы еще до заезда гостей.

В-третьих, это повысит конкурентоспособность Псковской области на туристическом рынке, где наличие качественного и разнообразного номерного фонда является решающим фактором. Кроме того, ожидается увеличение налоговых поступлений в бюджеты за счет роста туристического налога в отдельных муниципальных округах.

Еще один эффект - формирование достоверной статистики и легализация отрасли: гостевые дома будут обязаны представлять годовой отчет в Псковстат по федеральной форме 1-КСР. Это даст более полную информацию о количестве и географии размещенных гостей, позволит эффективнее планировать развитие туристической инфраструктуры, а инвесторы получат доступ к достоверным данным и снизят риски вложений в гостиничный сектор.

Кроме того, полные статистические данные лягут в основу расчета объема субсидии из федерального бюджета. По предварительным расчетам, при включении региона в закон показатель «Количество туристических поездок» нацпроекта «Туризм и гостеприимство» по Псковской области может увеличиться на 100 тысяч человек в год, а объем номерного фонда - на 300 номеров.

Подчеркивается, что классификация гостевых домов - не административная нагрузка, а эффективный инструмент управления качеством, безопасностью и развитием туристической отрасли. Она позволит систематизировать рынок, повысить доверие потребителей, создать равные условия для добросовестных предпринимателей и обеспечить региону долгосрочные конкурентные преимущества на рынке внутреннего туризма.

Проект поддержан.