Кому из псковских пенсионеров увеличат выплаты в ноябре, рассказали в Соцфонде

С возрастом расходы на здоровье и повседневные нужды растут, поэтому любая прибавка к пенсии становится ощутимой поддержкой. В ноябре некоторые пенсионеры Псковской области получат повышенные выплаты. Пенсии увеличатся у людей, которым в октябре исполнилось 80 лет, а также у отдельных пенсионеров с I группой инвалидности, следует из статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях». С законом ознакомилась Псковская Лента Новостей.

После достижения 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается вдвое. В 2026 году её обычный размер составляет 9 584 рубля 69 копеек, а повышенный - 19 169 рублей 38 копеек.

Если посчитать, то прибавка к пенсии составляет 9 584 рубля 69 копеек. При этом увеличивается не вся пенсия, а только её фиксированная часть. Кроме того, гражданам старше 80 лет положена надбавка на уход. В 2026 году её размер составляет 1 413 рублей 86 копеек. Повышение назначается автоматически. Обращаться в Социальный фонд России и подавать заявление не нужно.

Повторно фиксированную выплату не увеличивают. Например, если пенсионер уже получает её в двойном размере в связи с I группой инвалидности, после достижения 80 лет ещё одного повышения не будет.

Напомним, число пенсионеров в России приблизилось к 40,5 млн человек. По данным Социального фонда России, на 1 августа 2026 года в стране насчитывалось 40,496 млн получателей пенсий. К 2027 году их количество может вырасти до 43 млн человек.