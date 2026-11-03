В Гдове запустят городской маршрутный автобус для подвоза школьников. Об этом сообщается на официальной странице Гдовской средней общеобразовательной школы.

С 5 ноября начинает работать новый автобусный маршрут №400, который будет осуществлять перевозку детей по городу.

Маршрут движения: Молокозавод - МЧС - ул. Колхозная - остановка у ПТУ - площадь Ленина - школа. Время движения ограничено, родителей просят учитывать это при планировании поездок.

Стоимость проезда:

Месячный проездной билет — 900 рублей.

Разовый билет — 37 рублей.

Если ребёнок болеет и не пользуется автобусом, стоимость месячного проездного не возмещается.

Проездные билеты можно приобрести с 3 ноября в автотранспортном предприятии ежедневно с 9.00 до 12.00.

Добавим, в Гдове на протяжении ряда лет не было городских маршрутных автобусных перевозок. В марте 2026 года в Гдове на улице Пограничной открылось новое здание средней школы.