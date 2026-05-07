Оснащение и условия в новой гдовской школе оценил губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил новую Гдовскую среднюю общеобразовательную школу в рамках рабочего выезда в муниципалитет в среду, 6 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона. Образовательное учреждение в конце марта, с начала четвертой четверти, распахнуло свои двери для учащихся.

Глава региона вместе с и. о директора образовательного учреждения Ольгой Кузьминой осмотрел часть помещений школы — столовую, спортивный и актовый залы, библиотеку, книгохранилище и учебный класс, где проходил урок литературы. Сейчас в школе обучается порядка 500 детей Гдовского района, осуществляется ежедневный подвоз ребят из соседних деревень и поселков.

Михаил Ведерников пообщался с ребятами, спросил про новую школу и пожелал успехов в учебе. Школьники заверили губернатора, что условия, в которых теперь учатся, им очень нравятся, в помещениях комфортно и удобно.

В библиотечный фонд глава региона передал сборники псковских сказок. «Это уникальное издание, пусть ребята читают, узнают про нашу культуру и историю», — сказал губернатор.

Новая школа укомплектована мебелью, необходимым оборудованием и учебными пособиями. Учебные кабинеты оснащены интерактивными панелями, компьютерами, мобильными компьютерными классами. Профильные кабинеты химии и биологии, физики, информатики и математики укомплектованы опытно-экспериментальным и лабораторным оборудованием. Рядом со школой установлен комплекс для сдачи норм ГТО, стадион с футбольным полем, площадкой для волейбола, детскими игровыми зонами.

Строительство учреждения на 825 мест выполнили в рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы РФ «Развитие образования». Возведение нового здания школы соответствует целям и задачам национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья», отметили в правительстве Псковской области.