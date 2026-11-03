Антон Мороз: «ДоброДомик» — точка притяжения для всего пожилого населения Псковского региона

Благотворительное кафе «ДоброДомик» в Пскове стало важнейшей площадкой для общения и поддержки старшего поколения. Об этом заявил депутат Государственной Думы Антон Мороз, посетив «ДоброДомик» сегодня, 3 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Это не просто социальный проект, это проект, связанный с тесным общением людей между друг другом. К сожалению, в нынешней ситуации, из-за тех процессов, которые происходят не только у нас в стране, а во всем мире, мы отдалились друг от друга с точки зрения человеческого общения. Здесь мы создаем точку общения, где можно не только просто прийти и вкусно поесть, а где есть возможность общаться с такими же, как ты, где можно получить определенный социальный набор услуг, где можно получить психологическую помощь, но в то же время в первую очередь - пообщаться», — поделился Антон Мороз.

Депутат подчеркнул особую важность таких центров для пожилых людей в текущих условиях. «Точки общения – это крайне важно для любого человека для того, чтобы социализироваться в действующей экономической, непростой политической ситуации и чтобы не чувствовать себя брошенным», — добавил он.

Антон Мороз также отметил высокие результаты работы кафе с момента его открытия 14 сентября и оценил масштаб проекта.

«Волшебные результаты работы. Я считаю, что с момента того, как мы открылись, я говорю "мы", потому что мы принимали непосредственное участие в открытии, прошло не так много времени, и я вижу, какого прогресса мы достигаем, и какое количество людей посещает наше заведение и пользуется его услугами. Это очень здорово. Сейчас, соответственно, мы уже видим, что здесь точка притяжения для всего пожилого населения Псковского региона», — отметил Антон Мороз.

По его словам, проект уже показал свою востребованность. «И у нас уже спрашивают о том, каким образом можно тиражировать этот проект на территории Псковского региона, скажем так, на территориях, которые удалены от областного центра, чтобы можно было обеспечить тот социальный пакет, который мы здесь представляем, и на их территории», — резюмировал Антон Мороз.

Напомним, благотворительное кафе «ДоброДомик» находится в Пскове по адресу: ул. Петровская, д. 28. В будние дни кафе предоставляет бесплатные обеды нуждающимся с 12 до 16 часов.