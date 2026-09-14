«Беречь настоящее тех, кто защищал будущее»: как в Пскове создали «ДоброДомик» для заботы о старшем поколении

В Пскове состоялось торжественное открытие благотворительного кафе «ДоброДомик» – пространства, где старшее поколение может не только получить горячее питание, но и найти заботу, общение и поддержку. Подробнее - в репортаже Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
В начале церемонии открытия президент благотворительного фонда «ДоброДомик» Александра Синяк поблагодарила администрацию Пскова за то, что для кафе на десять лет в безвозмездное пользование предоставили помещение на улице Петровской, 28. Она подчеркнула, что в новом кафе для старшего поколения все бесплатно и «все в благодарность».
Так, с 1 октября, Дня пожилого человека, в кафе начнут подавать благотворительные обеды. Получить их можно каждый будний день с 12:00 до 16:00. Уже с завтрашнего дня заработает парикмахерская, кабинет психолога, класс компьютерной грамотности и большой досуговый центр. Главный посыл пространства – беречь настоящее тех, кто защищал наше будущее.
После разрезания ленты кафе официально открылось. Гостей угостили закусками и клубникой.
Появление «ДоброДомика» в Пскове стало возможным во многом благодаря личной инициативе депутата Псковской городской Думы и члена попечительского совета благотворительного фонда Антона Мороза. В своем выступлении он подчеркнул важность поддержки старшего поколения:
Депутат также выразил благодарность администрации города, представителям бизнеса, православной церкви и правительству Псковской области за помощь в организации пространства.
Заместитель губернатора Ольга Тимофеева от лица регионального правительства также отметила значимость открытия:
После официальной части для старшего поколения выступили юные артисты с композициями «Пусть всегда будет Солнце» и «Колыбельная медведицы». Прозвучали и советские песни в исполнении старшего коллектива под баян.
История «ДоброДомика» началась в 2017 году. Тогда 24-летняя Александра Синяк, воспитывавшая двух детей, в том числе дочь с тяжелой формой ДЦП, отчаянно искала средства на лечение. Она управляла небольшим коммерческим баром в Санкт-Петербурге.
«Добродомик» вобрал в себя все, чего не хватает старшему поколению: здесь горячая и холодная кухня, благотворительная парикмахерская, которая профессионально оборудована, кабинет психолога, где специалист будет работать на постоянной основе, а также полноценный досуговый центр, где развернется класс компьютерной грамотности и будут проводиться киновечера.
На этом торжество не заканчивается. В честь открытия благотворительного кафе сегодня в 18:00 в псковской «Простории» пройдет концерт «Заряжай добром». В рамках мероприятия запланированы выступления творческих коллективов, музыкантов и приглашенных артистов, а также благотворительная ярмарка. Все средства, собранные в ходе концерта, будут направлены на обеспечение работы нового пространства.
«Добродомик» - это не просто бесплатные обеды, но и пространство для социализации, где бабушки и дедушки общаются, избавляясь от одиночества. Иногда даже простое желание помочь одному человеку может перерасти в большое общероссийское дело, меняющее к лучшему тысячи жизней.
Алена Балан
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