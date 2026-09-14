«Беречь настоящее тех, кто защищал будущее»: как в Пскове создали «ДоброДомик» для заботы о старшем поколении

В Пскове состоялось торжественное открытие благотворительного кафе «ДоброДомик» – пространства, где старшее поколение может не только получить горячее питание, но и найти заботу, общение и поддержку. Подробнее - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В начале церемонии открытия президент благотворительного фонда «ДоброДомик» Александра Синяк поблагодарила администрацию Пскова за то, что для кафе на десять лет в безвозмездное пользование предоставили помещение на улице Петровской, 28. Она подчеркнула, что в новом кафе для старшего поколения все бесплатно и «все в благодарность».

Так, с 1 октября, Дня пожилого человека, в кафе начнут подавать благотворительные обеды. Получить их можно каждый будний день с 12:00 до 16:00. Уже с завтрашнего дня заработает парикмахерская, кабинет психолога, класс компьютерной грамотности и большой досуговый центр. Главный посыл пространства – беречь настоящее тех, кто защищал наше будущее.

После разрезания ленты кафе официально открылось. Гостей угостили закусками и клубникой.

Появление «ДоброДомика» в Пскове стало возможным во многом благодаря личной инициативе депутата Псковской городской Думы и члена попечительского совета благотворительного фонда Антона Мороза. В своем выступлении он подчеркнул важность поддержки старшего поколения:

«Творить добро сейчас становится достаточно сложно. И, если есть такая возможность, очень здорово, что мы можем это делать вместе, благодаря каждому из вас. Добро, идущее от нашего сердца к тем людям, которые нас воспитали, – это главное. Мы с огромным удовольствием поддержали этот проект. Это уже четырнадцатый "ДоброДомик" в нашей стране. Очень здорово, что на Псковской земле, которая для меня теперь стала родной, это место появилось. Мы очень непросто к этому шли».

Депутат также выразил благодарность администрации города, представителям бизнеса, православной церкви и правительству Псковской области за помощь в организации пространства.

Заместитель губернатора Ольга Тимофеева от лица регионального правительства также отметила значимость открытия:

«Это событие – один из элементов государственной политики. Поддержка волонтеров и благотворительных организаций является приоритетом государства. Мы очень рады, что есть большое количество неравнодушных людей, что частные инициативы воплощаются, и нуждающиеся получают помощь. Как говорил Суворов: "Без добродетели нет ни славы, ни чести"».

После официальной части для старшего поколения выступили юные артисты с композициями «Пусть всегда будет Солнце» и «Колыбельная медведицы». Прозвучали и советские песни в исполнении старшего коллектива под баян.

История «ДоброДомика» началась в 2017 году. Тогда 24-летняя Александра Синяк, воспитывавшая двух детей, в том числе дочь с тяжелой формой ДЦП, отчаянно искала средства на лечение. Она управляла небольшим коммерческим баром в Санкт-Петербурге.

«Когда поехали все пожилые люди со всего города, мы не смогли им отказать и начали кормить бесплатно. В какой-то момент не хватило мест для коммерческих посетителей, мы стали полностью благотворительным кафе. Был очень сложный год: мы не могли отказать пожилым, кормили бесплатно. Через год все микрозаймы и кредиты России были мои, были заложены единственные квартиры. Все смеялись в лицо, говорили, что я псих, потому что не миллиардер, чтобы кормить пожилых. А я просто не могла им отказать. И в тот момент, когда я приняла решение закрыть кафе, начать вытаскивать себя из этого дна, у меня дочка встала с инвалидного кресла. Криво, косо, но она пошла. Сейчас она бегает, прыгает, учится в обычной школе. И с того момента я поняла, что хочу открывать такие кафе. Мне важно, чтобы оно было в каждом городе России. Я занимаюсь этим десять лет», – поделилась Александра Синяк.

«Добродомик» вобрал в себя все, чего не хватает старшему поколению: здесь горячая и холодная кухня, благотворительная парикмахерская, которая профессионально оборудована, кабинет психолога, где специалист будет работать на постоянной основе, а также полноценный досуговый центр, где развернется класс компьютерной грамотности и будут проводиться киновечера.

«Мы работаем в благодарность старшему поколению. Они защищали наше будущее, мы бережем их настоящее. И вместе мы – сила старшего поколения. А еще, когда ты истинно отдаешься во благо, твоя жизнь наполняется полноценным счастьем», – резюмировала Александра Синяк.

На этом торжество не заканчивается. В честь открытия благотворительного кафе сегодня в 18:00 в псковской «Простории» пройдет концерт «Заряжай добром». В рамках мероприятия запланированы выступления творческих коллективов, музыкантов и приглашенных артистов, а также благотворительная ярмарка. Все средства, собранные в ходе концерта, будут направлены на обеспечение работы нового пространства.

«Добродомик» - это не просто бесплатные обеды, но и пространство для социализации, где бабушки и дедушки общаются, избавляясь от одиночества. Иногда даже простое желание помочь одному человеку может перерасти в большое общероссийское дело, меняющее к лучшему тысячи жизней.

Алена Балан