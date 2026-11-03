Глава Пскова: Ремонтировать междворовые проезды за счет ТОСов неправильно

Основными проблемными вопросами в Пскове являются бесхозные территории, на благоустройство которых зачастую тратятся деньги территориальных общественных самоуправлений, что, по мнению главы города Пскова Станислава Стармолотова, является неправильным. Такое мнение он озвучил в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Я вижу назревший давно вопрос – это бесхозные междворовые территории, проезды дворовые. Сейчас не такой программы, чтобы туда выделять средства. Предварительно с депутатами Законодательного Собрания, с депутатом Государственной Думы Антоном Морозом обсуждали, что, может, имеет смысл выйти на федеральный уровень и создать программу по приведению дворовых территорий в порядок. Сейчас это все делается за счет ТОСов», – сказал Станислав Стармолотов.

Он привел в пример избирательный округ №3, который продолжает курировать, несмотря на переход в Государственную Думу, депутат Антон Мороз. По словам главы города, деньги, которые жители вынуждены тратить на асфальтирование дворовых проездов, можно было бы пусть на более полезные дела.