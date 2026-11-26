На Псковскую станцию скорой помощи в период с 1 по 25 ноября поступило 556 вызовов по поводу ОРВИ. Из них 370 вызовов были к детям, сообщили Псковской Ленте Новостей в медицинском учреждении.

С 1 по 10 ноября скорая помощь приняла 210 вызовов по поводу ОРВИ, из которых 127 — к детям. Доля детей школьного возраста составила 25% — 31 вызов. В период с 11 по 20 ноября поступило 193 вызова, из них 134 — к детям, 33% из которых (44 вызова) пришлись на школьников. С 21 по 25 ноября зафиксировано 153 вызова по той же причине, 109 из них — к детям. Доля детей школьного возраста за этот период выросла до 45% — 49 вызовов.

Также с 1 по 25 ноября в скорую помощь обратились 44 человека по поводу болей в сердце, которым выставлен диагноз острый инфаркт миокарда. Из них 20 человек трудоспособного возраста: шесть женщин и 14 мужчин. Пациенты были доставлены в Псковскую областную клиническую больницу и ее филиал в Великих Луках.

Ранее врач неврологического отделения Регионального сосудистого центра Псковской областной клинической больницы Юлия Потехина рассказывала, по каким симптомам можно определить, что у человека, возможно, случился инсульт.

Один из них — впервые возникшая слабость в руке или в ноге. Не такая, которая беспокоит несколько месяцев, а именно остро, резко возникшая. Рука стала хуже двигаться или она повисла, или движения ноги ухудшились.

Следующий симптом — онемение. Пациент жалуется на то, что у него онемела рука или нога. Но опять же следует дифференцировать остро возникшую патологию и то, что, например, может беспокоить месяцы или годы, потому что есть ряд заболеваний, которые также сопровождаются онемением. Но если такое состояние возникло остро - то это симптом инсульта.

Еще одним признаком является нарушение зрения: если, например, у человека внезапно стало двоиться в глазах, а раньше никаких подобных проблем не было, и вдруг резко появились.

Также врач отметила, что может возникнуть нарушение речи: человек стал невнятно говорить либо речь вовсе пропала. Если человек не может говорить и не понимает обращенную к нему речь — это уже вариант афазии — нарушения, связанного с дисфункцией определенного участка коры головного мозга, более тяжелое проявление инсульта.