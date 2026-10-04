В библиотеке Курбатова псковичам рассказали о секретах здорового сердца

4 октября в псковской областной библиотеке имени Курбатова прошла первая в этом сезоне встреча с волонтёрами-медиками. Слушатели узнали о гипертонии, факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний и признаках инфаркта и инсульта, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.
Фото: псковская областная библиотека имени Курбатова
Волонтёры медики рассказали о самом важном: что такое гипертония, чем она опасна и почему её называют «тихим убийцей»; как образ жизни и вредные привычки могут повлиять на возникновение сердечно сосудистых заболеваний; какие симптомы должны стать поводом для немедленного обращения к врачу; по каким признакам можно заподозрить у себя или своих близких инфаркт или инсульт и почему в такой ситуации дорога каждая минута.
А еще волонтёры разобрали распространённые мифы о гипертонии, дали советы по выбору тонометра и провели мастер класс по измерению давления.
Каждый участник получил памятку о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, чтобы важная информация всегда была под рукой.
Встреча была приурочена к Всемирному дню сердца, который отмечается в России 29 сентября.