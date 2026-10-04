В библиотеке Курбатова псковичам рассказали о секретах здорового сердца

4 октября в псковской областной библиотеке имени Курбатова прошла первая в этом сезоне встреча с волонтёрами-медиками. Слушатели узнали о гипертонии, факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний и признаках инфаркта и инсульта, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото: псковская областная библиотека имени Курбатова

«Слушатели университета третьего возраста узнали о секретах здорового сердца. Строго говоря, уже сам факт общения с улыбчивыми, доброжелательными и очень харизматичными девушками стал важной частью профилактики. А если учесть, что будущие врачи — студенты медицинского факультета ПсковГУ направления «Лечебное дело» — озвучили жизненно важные факты о здоровье нашего главного «мотора», встреча оказалась не только приятной, но и полезной», — поделились в областной библиотеке.

Волонтёры медики рассказали о самом важном: что такое гипертония, чем она опасна и почему её называют «тихим убийцей»; как образ жизни и вредные привычки могут повлиять на возникновение сердечно сосудистых заболеваний; какие симптомы должны стать поводом для немедленного обращения к врачу; по каким признакам можно заподозрить у себя или своих близких инфаркт или инсульт и почему в такой ситуации дорога каждая минута.

А еще волонтёры разобрали распространённые мифы о гипертонии, дали советы по выбору тонометра и провели мастер класс по измерению давления.

Каждый участник получил памятку о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, чтобы важная информация всегда была под рукой.

«Беседа закончилась интеллектуальной игрой "Знает ли ваше сердце", к которой живо и с азартом подключились все слушатели, и знакомством с книгами из фонда отдела гуманитарной литературы», - добавили в библиотеке.

Встреча была приурочена к Всемирному дню сердца, который отмечается в России 29 сентября.