Два случая гриппа зарегистрировали в Псковской области с 16 по 22 ноября. Всего за неделю в регионе выявили 3 617 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Большую часть заболевших составляют дети до 14 лет - 63,2%. В Пскове зарегистрировали 1526 случаев ОРВИ, или 42,2% от общего количества по региону. За неделю с симптомами ОРВИ госпитализировали 41 человека. Несмотря на выявленные случаи гриппа, среди циркулирующих вирусов по-прежнему преобладают возбудители негриппозной этиологии.

Для предотвращения распространения инфекций в регионе закрыли шесть классов в шести школах и две группы в двух детских садах.

В Роспотребнадзоре напомнили, что сделать прививку против гриппа ещё не поздно. Вакцинация помогает защититься от тяжёлого течения заболевания и серьёзных осложнений. Особенно важно привиться маленьким детям, пожилым людям, беременным женщинам и гражданам с высоким риском развития осложнений. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства.

Для профилактики гриппа и ОРВИ специалисты также рекомендуют избегать контактов с заболевшими, сократить время пребывания в местах массового скопления людей, регулярно мыть руки и проветривать помещения. При первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу.