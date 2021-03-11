Спорт

Николай Валуев дал совет девушкам-боксерам

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев в Псковском областном центре единоборств дал советы девушкам, занимающимся боксом.

«Мне понравилась работа на ногах, - прокомментировал он поединок девушек. - Благодаря работе на ногах девушке из синего угла ринга удалось подойти поближе. Вы молодцы, что обе работали левой рукой. Совет: когда наносите удары-двойки, уходите с ударом левой. Это совет».

«Не забывайте о том, что левая рука для того, чтобы подготовить соперника к вашей успешной серии, Левая рука - не только оружие, она дает возможность обманывать. Удачи, девочки! Молодцы!» - похвалил спортсменок Николай Валуев.

Кроме того, он посоветовал быть более мобильными спортсменам невысокого роста.