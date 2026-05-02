Иерей Димитрий Головнев принял участие в Пасхальном спортивном фестивале в Великих Луках

Ответственный по вопросам физической культуры и спорта Псковской епархии иерей Димитрий Головнев принял участие в Пасхальном спортивном фестивале, который прошел в городе Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Также в Пасхальном фестивале приняли участие: епископ Великолукский и Невельский Варнава, заместитель главы города Великие Луки Сергей Агарев, спортсмены и тренеры, представители Великолукской Городской Думы, городской администрации, областного комитета по физической культуре и спорту, фонда «Защитники Отечества», общественники.

После торжественного открытия Пасхального фестиваля на трех площадках спортивного комплекса «Стрелец» состоялись соревнования по самбо среди юношей и девушек и по стритболу. Кроме того, желающие сдавали нормы ГТО. На площадке клуба «PRO-теннис» прошли соревнования по настольному теннису. Победители были удостоены медалей Пасхального фестиваля.

Напомним, в Пскове фестиваль начнется 2 мая со старта по бегу «5 верст» у Покровской башни в 9 часов утра.

Самое массовое мероприятие фестиваля планируется 3 мая в Финском парке у Троицкого моста. Здесь в 12 часов состоится торжественное открытие и награждение победителей турниров, которые пройдут 2 мая. С церковными песнопениями выступит Архиерейский хор Псково-Печорского монастыря.