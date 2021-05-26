Спорт

Псковичи примут участие в чемпионате СЗФО по боксу

Спортсмены из Псковской области примут участие в чемпионате Северо-Западного федерального округа по боксу среди мужчин и женщин. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество — Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Соревнования, посвященные 100-летию Республики Коми, пройдут с 26 по 29 мая в городе Усинск.

В состав команды Псковской области вошли воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество – Псковская область» Артем Шестопалов (весовая категория 69 кг) и Кирилл Титов (весовая категория 75 кг). Тренирует спортсменов Вадим Голик.