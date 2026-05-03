ФК «Луки-Энергия» продлил беспроигрышную серию и вошел в тройку лидеров второй лиги

Футбольный клуб «Луки-Энергия» одержал очередную победу в первенстве России среди команд второй лиги.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в воскресенье, 3 мая, великолучане победили на своем поле соперников из «Динамо-Вологда».

Счет поединка - 1:0. Единственный гол на 11-й минуте забил с пенальти Виктор Киселев.

Таким образом, ФК «Луки-Энергия» продлил беспроигрышную серию в матчах первенства страны. В активе команды три победы и столько же ничьих. С 12-ю очками она поднялась на второе место в турнирной таблице группы 2 (дивизион Б). В первенстве лидирует «Динамо-СПб».

Следующий матч команда из Псковской области проведет в Иркутске 10 мая.

Фото: страница ФК «Луки-Энергия» в социальной сети «ВКонтакте»