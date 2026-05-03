ФК «Псков» впервые примет матчи ЮФЛ ЦСЗ

Футбольный клуб «Псков» сыграет первые домашние матчи во втором туре юношеской футбольной лиги Центр-Северо-Запад U-17, сегодня, 3 мая, сообщили в Объединении федераций футбола Северо-Западной.

Команды, стартовавшие в ЮФЛ ЦСЗ гостевыми матчами, во втором туре сыграют дома.

В Пскове пройдут первые игры межрегиональной ЮФЛ в 2026 году. На стадионе «Машиностроитель» запланирована церемония открытия сезона. ФК «Псков» сыграет с СШ «Ленинградец» сегодня в 14:00. Ссылки на прямые трансляции можно найти на сайте ЮФЛ.

В Калининграде и Великом Новгороде первые игры состоялись вчера. На поля вышли команды «Балтика» против спортивной школы имени Г.А. Ярцева, «Электрон» против «Кировец-Восхождение», «Калуга» против академии футбола имени Ю.П. Семина

Отметим, что в стартовом туре «Балтика» упустила победу над Академией футбола имени Семина (2:2). «Электрон» и «Псков» проиграли соответственно спортивная школа имени Г.А. Ярцева (1:3) и «Кировцу-Восхождению» (0:3). «Ленинградец» дома был сильнее «Калуги» (2:1).

ЮФЛ Центр-Северо-Запад — единственное соревнование в системе Юношеской футбольной лиги, где объединены клубы из разных межрегиональных турниров. В сезоне 2026 года выступают пять команд ЮФЛ Северо-Запад и три спортшколы ЮФЛ Центр. Возрастная категория игроков — 2009 год рождения.