Спорт

Петербург готовит заявку на проведение Олимпийских игр в 2036 году

Россия рассматривает возможность проведения на своей территории летних Олимпийских игр в 2036 году, сейчас готовятся заявки от нескольких городов, в том числе от Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

«Рассматривается, да. И готовятся заявки, несколько городов. Точно совершенно Питер (Санкт-Петербург - ред.), Казань, по-моему. Сейчас просто не вспомню», - сказал Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпийских игр, отвечая на вопрос, рассматривается ли Россией возможность проведения летних Игр в 2036 году.

Как отметил Лавров, решение о проведении Игр принимает не МИД РФ, соответствующие процедуры есть в правительстве России.

Ранее о желании провести летние Игры-2036 заявляла Казань. Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для проведения Олимпийских игр в 2036 году, конкуренция среди российских городов за право принять их в случае такого решения будет жесткой, сказал ранее министр спорта РФ Олег Матыцин.

Опрошенные депутаты Госдумы считают, что Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург и Москва могли бы принять у себя Олимпиаду в 2036 году, если Россия подаст заявку на проведение Игр и получит такое право.