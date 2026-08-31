Около 60 человек приняли участие в массовом заплыве по Ловати в Великих Луках

Около 60 человек приняли участие в массовом заплыве по Ловати. Благодаря активной молодежи Великих Лук в городе впервые прошел САП-фестиваль, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Мах

На городском пляже работали сразу несколько площадок. В зоне мастер-классов можно было попробовать арт-терапию, нейрографику, расписать футболку, освоить асаны йоги. В интерактивной зоне работал лазертаг, электронный тир, джаст денс, волейбол, настольный теннис и армреслинг. Атмосферу обеспечивали диджей, музыкальное лото и выступление кавер-группы «Radio Band». Но главным событием фестиваля, по словам главы региона, стал заплыв на сапах по Ловати, который сами участники превратили в яркий костюмированный праздник.

Организатором мероприятия выступил Центр молодежи и общественных инициатив при поддержке Министерства молодежной политики в рамках программы Росмолодежи «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодежь и дети».