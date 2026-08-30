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Сап-фестиваль стартовал в Великих Луках

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Сап-фестиваль стартовал в Великих Луках сегодня, 30 августа.

Участников ждут пляжные активности на любой вкус, мастер-классы, творческие выступления и катания на сапах.

Мероприятие проводится в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжь национального проекта «Молодежь и дети».

В связи с проведением сап-фестиваля будет прекращено движение транспортных средств 30 августа с 11:00 до 19:00 по следующим адресам:

  • от пересечения улиц Крестьянская и Рабочая в сторону Вантового моста на острове Дятлинка;
  • по левому берегу набережной реки Ловать от Вантового моста в сторону улицы Рабочей.

Также будет прекращена парковка и стоянка транспортных средств 30 августа с 10:00 до 19:00 у городского пляжа.

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