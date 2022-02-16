Спорт

ФОКОТ планируют смонтировать в псковской Родине до 1 ноября

Администрация Псковского района заказала строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в деревне Родина Псковского района. Как сообщается в документах на сайте закупок, начальная цена контракта - 18 млн рублей.

Источник финансирования - областной и муниципальный бюджеты. Место расположения – земельный участок с кадастровым номером 60:18:0061304:1. Он находится рядом с улицей Школьной и зданием Родинской школы.

В спортивный комплекс входят:

- футбольное поле с искусственным покрытием, оборудованное воротами, размеры 60 на 30 м;

- круговая беговая дорожка длиной 200 м на 4 отдельные дорожки;

- беговая дорожка длиной 120 м (3м зона старта + 100м + 17м зона финиша) на 4 отдельные дорожки, совмещенные с прямым участком круговой дорожки;

- универсальная площадка для игры в баскетбол 30 на 18 м;

- универсальная площадка для игры в волейбол 23 на 14 м;

- в полукруглых сегментах площадки для стритбола и для уличных тренажеров и воркаута;

- площадка для размещения трибун для зрителей;

- общественные уборные (две мобильные туалетные кабины);

- фундаменты и закладные детали под спортивное оборудование.

Срок выполнения проектно-сметных работ – в течение 77 календарных дней с даты заключения контракта. Строительно-монтажные работы планируют закончить до 1 ноября 2022 года.