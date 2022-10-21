Спорт

Новый ФОКОТ торжественно открыли в Дедовичах

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа появился в Дедовичах. Его торжественное открытие состоялось 20 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Дедовичского района.

Фото здесь и далее: газета «Коммуна»

В мероприятии принимали участие глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев, временно исполняющая обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова, депутаты Псковского областного Собрания Игорь Дитрих и Виктор Антонов, депутаты районного Собрания и городского поселения, почётные граждане Дедовичского района, учащиеся и другие.

Глава района и гости поздравили присутствующих с открытием спортивного комплекса и выразили уверенность в том, что ФОКОТ станет местом притяжения детей и взрослых.

Учащиеся выступили на открытии ФОКОТа со спортивно-танцевальной программой, также они исполнили песню «Россия». Кроме того, на мероприятии прошла церемония награждения детей и взрослых золотыми знаками ГТО.

После прошла спортивная программа, которую подготовила Детско-юношеская спортивная школа: тренировочное занятие по футболу, спортивная эстафета, стритбол, занятия на воркаут-площадке, тренажёрах.

В конце программы прозвучала песня «Трус не играет в хоккей».