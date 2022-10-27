Спорт

Волейболистки Псковского медицинского колледжа победили на областной спартакиаде

Соревнования по волейболу среди девушек в рамках XIII областной спартакиады учреждений среднего профессионального образования завершились в Великих Луках 27 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Лучших волейболисток определяли среди команд из Пскова, Великих Лук и Опочки. Игры проходили в спортивных комплексах Великолукского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения и Великолукской сельскохозяйственной академии.

Все три ступеньки пьедестала заняли команды из города Пскова. Победители спартакиады - девушки из Псковского медицинского колледжа, на втором месте - команда Псковского агротехнического колледжа, бронзовые медали достались спортсменкам из колледжа ПсковГУ.

10 ноября в Великих Луках состоится следующий вид соревновательной программы – мини-футбол среди юношей. Соревнования пройдут в спортивном комплексе Великолукского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения.