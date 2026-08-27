Бассейн «Барс» в Пскове планируют отремонтировать до 2028 года 

Бассейн в спортивной школе олимпийского резерва «Барс» на Набережной реки Великой,16 в Пскове планируют отремонтировать до 2028 года, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. Сегодня бассейн осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

На данный момент закрыта большая чаша в ожидании ремонтных работ. Как сообщили сотрудники школы, под чашей находится аварийная зона, а в раздевалках и душевых течёт вода с потолка из-за того, что система гидроизоляции вышла из строя, а ремонт кровли проводился в 2009 году.

Юные спортсмены вынуждены временно перебазироваться в другой бассейн Пскова, пока аварийную ситуацию с «Барсом» не решат.

Глава Пскова Борис Елкин отчитался, что смета и проект ремонта школы уже составлены, необходимо найти средства на их выполнение. В проекте предлагается ремонт большой чаши, территории под и вокруг неё, а также приведение в порядок уже имеющихся помещений и сооружение дополнительных непосредственно на третьем этаже комплекса.

Михаил Ведерников отметил, что до конца года будет разыгран конкурс, по итогам которого станет ясно, какая организация займётся ремонтом школы.