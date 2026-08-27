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Бассейн «Барс» в Пскове планируют отремонтировать до 2028 года 

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Бассейн в спортивной школе олимпийского резерва «Барс» на Набережной реки Великой,16 в Пскове планируют отремонтировать до 2028 года, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. Сегодня бассейн осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

На данный момент закрыта большая чаша в ожидании ремонтных работ. Как сообщили сотрудники школы, под чашей находится аварийная зона, а в раздевалках и душевых течёт вода с потолка из-за того, что система гидроизоляции вышла из строя, а ремонт кровли проводился в 2009 году. 

Юные спортсмены вынуждены временно перебазироваться в другой бассейн Пскова, пока аварийную ситуацию с «Барсом» не решат.

Глава Пскова Борис Елкин отчитался, что смета и проект ремонта школы уже составлены, необходимо найти средства на их выполнение. В проекте предлагается ремонт большой чаши, территории под и вокруг неё, а также приведение в порядок уже имеющихся помещений и сооружение дополнительных непосредственно на третьем этаже комплекса. 

Михаил Ведерников отметил, что до конца года будет разыгран конкурс, по итогам которого станет ясно, какая организация займётся ремонтом школы. 

«Заверяю, решение точно есть: в течение двух лет ремонт произведут. Следите за качеством выполнения работ», - заключил Михаил Ведерников.
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