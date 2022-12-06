Спорт

Сборная Псковской области получила медали на Первенстве СЗФО по рукопашному бою

Первенство Северо-Западного федерального округа России по рукопашному бою состоялось в Выборге 2-4 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Мастер».

Фото: СОШ «Мастер»

В соревнованиях приняли участие спортсмены Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Мурманской областей и Республики Коми - всего почти 200 участников.

«За наш регион в этом году выступали 13 спортсменов, нам удалось завоевать одну золотую и четыре бронзовые медали», - рассказала президент ПРОО ФРБ Дина Дымова.

Отличились спортсмены из Плюсского района - братья Иван и Александр Зубаревы. У Ивана золото в категории 14-15 лет 41 кг, у Александра бронза в категории 12-13 лет 38 кг. Тренирует их отец Дмитрий Зубарев, клуб «Рысь».

Ещё три бронзы в копилку сборной региона положили спортсмены псковской спортивной школы «Мастер». В категории 12-13 лет в своих весах бронзовыми призёрами стали: в весе 57 кг - Максим Евдокимов, 62 кг - Евгений Артамонов, 67 кг - Владислав Радов. Подготовил спортсменов тренер Владимир Евдокимов.

В составе судейской бригады Первенства СЗФО от псковского региона работал рефери Юрий Кононенко.

Представители Псковской региональной федерации рукопашного боя благодарят организаторов турнира - Федерацию рукопашного боя Ленинградской области - за хорошо организованные соревнования.