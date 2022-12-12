Спорт

Сформирована сборная Псковской области по карате

Чемпионат, первенство, а также региональные детские соревнования по карате прошли в Псковской области 10 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной Федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фото здесь и далее: Антон Потебня

В турнире приняли участие более 200 участников из Пскова, Великих Лук, Невеля и Новосокольников. Они состязались в следующих разделах: ката, ката-группа, кумите и командное кумите.

На торжественном открытии соревнований участников приветствовал президент Федерации карате Псковской области Сергей Шлюев, который пожелал участникам честной и бескомпромиссной борьбы, успехов на будущих всероссийских турнирах.

Главный судья соревнований Антон Потебня отметил хороший уровень судейского корпуса, обслуживающего соревнования, и высокий уровень конкуренции спортсменов в каждой категории.

По результатам отбора сформирована сборная команда Псковской области по карате. Для сборной новый 2023 год начнется с участия во Всероссийских соревнованиях «Невский Факел» в Санкт-Петербурге и Чемпионата и Первенства СЗФО в Ленинградской области.