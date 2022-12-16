Спорт

Умер тренер боксеров Поветкина и Цзю

Тренер российских боксеров Александра Поветкина и Константина Цзю Валерий Белов умер в возрасте 75 лет.

«Валерий Иванович Белов ушел из жизни», - сказал собеседник ТАСС.

Белов - заслуженный тренер СССР, в разные годы он тренировал олимпийского чемпиона, чемпиона мира Александра Поветкина, бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации Дениса Лебедева и бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. Специалист входил в тренерский штаб сборной России.