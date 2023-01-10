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Спорт

Всероссийские соревнования по самбо проведут в великолукской академии

10.01.2023 17:10|ПсковКомментариев: 0

Всероссийские соревнования по самбо среди мужчин и женщин, а также по боевому самбо среди мужчин, посвященные подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, пройдут в спортивном комплексе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта 14 и 15 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Турнир пройдет в рамках проекта «Единой России» «Zа самбо».

В субботу, 14 января, в 10.00 на площади Юбилейной, дом №4, корпус №2, зал №304 пройдет торжественное открытие мероприятия, после чего начнутся соревнования. В воскресенье, 15 января, с 10.00 вновь будет проходить турнир.

В отделении партии напомнили, что в феврале 1943 года во время ожесточенных боев Александр Матросов закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив тем самым продвижение советских войск. Указом президиума Верховного Совета Александру Матросову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Теги: #Единая Россия #самбо #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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