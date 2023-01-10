Спорт

Александр Дмитриев о первых месяцах работы ZAGA-GAME в Пскове

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гостем студии стал совладелец арены виртуальной реальности ZAGA-GAME Александр Дмитриев.

– Арена виртуальной реальности ZAGA-GAME открылась в нашем городе в ноябре 2022 года. Александр, для тех, кто ещё не в курсе, расскажи, пожалуйста, чем арена отличается от VR-комнат, почему именно этим направлением ты и твои партнеры решили заняться?

– Во первых, ZAGA-GAME это не просто VR-комната, где используются общедоступные игры, у нас игры собственного производства. И мы не просто клуб игр, мы – полноценная арена. То есть мы отличаемся масштабом площади, на которой можно играть в одну игру. И количество человек, которые могут играть в эту игру одновременно, доходит до 10. Такого ещё не было в городе. Самые ближайшие подобные арены в Питере и Москве. Изначально это все появилось в Екатеринбурге, как ни странно, это столица VR в России. Мы отличаемся тем, что наши игры – собственного производства, они пишутся нашими разработчиками. То есть они разрабатываются под наши помещения конкретно. Чем это хорошо? Тем, что это безопасно. То есть все стены и препятствия в игре прописаны. Людям не о чем переживать, чтобы кто-то с кем-то или с чем-то столкнулся в процессе. И в принципе за два месяца ничего такого и не было. Единственным, кто столкнулся у нас со стеной, был я. Но я был заинтересован в том, чтобы найти эту пограничную зону, чтобы для клиентов это прошло максимально незаметно.

В первую очередь ZAGA-GAME - это атмосфера спортивного VR. Один из последних отзывов, который меня прямо тронул, написала женщина: «Отличное место, чтобы бабушка поиграла со своими внуками и детьми в одну игру».

Мы за то, чтобы люди объединялись. И сейчас, со временем, уже через два месяца после открытия, я вижу, что люди начинают это понимать. Мы изначально ведем к тому, чтобы если у вас нет столько друзей – 10 человек, – приходите к нам, к вам в команду запишутся ещё люди, вы найдете новые знакомства. И соберёте большую компанию. Чего далеко ходить? У нас было одно из первых мероприятий в 30 человек, и там я нашел своего нового потенциального партнера.

– Давай еще подробнее поговорим о том, какие есть игры.

– Помимо основной и самой популярной сейчас – «Наёмники» – есть ещё квесты. Это квесты не в стандартном понимании, а игры похожие на Counter-Strike, Super Contra, Sega или Dendy. То есть мы не просто играем в квест, где, стоя на месте, мы нашли какой-то пароль, ключик, открыли дверь, вышли и победили. Нет, здесь полноценно мы в кооперативе с четырьмя людьми, со своими друзьями, проходим игру свободно и постоянно перемещались. И основной вау-эффект не то, что там обилие врагов, а то, что уровни по спирали, мы всегда спускаемся либо поднимаемся. Эти перепады высоты в игре головой в жизни очень прикольно воспринимаются. Потом еще часа два тебя держит этот эффект. То есть ты по логике идешь по полу, но в игре-то ты спускаешься.

– Можно ли на вашей арене проводить дни рождения, какие-то другие мероприятия и сколько человек можно с собой привести?

– Есть несколько тарифов по дням рождения: аренда на 1 час, 2 часа. С собой можно привести максимально 20 человек, но это сделано для комфорта именно клиентов, потому что все должны успеть и покушать, и поиграть. А есть тариф на 3 часа, там мы вмешаем 30 человек. Это мои самые любимые мероприятия, когда шум, гам, все кричат, бегают, радуются и веселятся. Еду можно заказать через наших партнеров.

– Тут стоит напомнить, что расположение арены отличается от других подобных клубов тем, что находится в ТРЦ «Акваполис», который сам по себе удобен и для посещения, масса сопутствующих сервисов вокруг в вашем распоряжении. Также помимо видеоигр у вас можно заняться настольными активностями, заказать анимацию?

– Да, у нас можно не только заказать еду, но и анимацию. Мы делаем сервис, целиком подстроенный под клиента, чтобы человеку никуда не нужно было больше обращаться. Он может у нас заказать анимацию, он может у нас заказать украшение зала. Мы просто делаем заявку нашим партнерам, и с ним связываются. Человеку достаточно просто прийти к нам. Что касается ресурсов, помимо доступных у нас игр, есть приставка Playstation 5. Кроме того, есть и настольные игры от нашего партнера магазина Gryadka, также можно приходить со своими настольных играми. И помимо всего прочего, у нас три раза в неделю проходит полноценная игра «Мафия» с ведущим, который не дает скучать.

– Хороший ведущий, подтверждаю как один из участников «Мафии». Александр, перейдём к другой теме. С какого возраста можно надевать VR-шлем и играть?

– Возрастное ограничение у нас – от 6 лет. Дети от 6 до 10 лет играют вместе с родителями на арене. Почему? Потому что мы за то, чтобы ребенок получил максимально положительные эмоции. Но происходит так, что когда ребенок надевает очки, он теряет родителей из виду. А когда родитель находится вместе с ним рядом или находится вместе с ним в игре, то он видит персонажа с надписью «Мама» или «Папа» и слышит их голоса. Вот этот момент перехода в виртуальный мир для ребенка происходит максимально безболезненно. И ребенок уходит из арены на позитиве. Ещё и родители рады. Родителям мы специально для этого делаем скидку. Хотя бы первый раз ребенок должен попробовать это вместе с кем-то близким.

– Когда я первый раз столкнулся с виртуальной реальностью, был некий скепсис. Я не ожидал, что возможно настолько глубоко получить ощущение погружения в другую реальность. Мозг действительно воспринимает это как альтернативную реальность. То есть это очень сильно отличается от изображения на мониторе, не говоря уже о телефоне. Поэтому вы, как я понимаю, на это делаете акцент, даже вот такие мягкие заходы для детей предусмотрены?

– Для нас клиент в приоритете, и мы хотим дарить именно позитивные эмоции. И никакого негатива после нас не должно оставаться. Поэтому мы делаем все для того, чтобы дети, которые приходят к нам, уходили с максимально яркими эмоциями. И потом к нам возвращались.

– Многие это воспринимают как развлечение, досуг, но уже вполне себе четко формируется ещё одно направление – это киберспорт. Расскажи, пожалуйста, есть ли у вас соревновательный момент? Удалось ли уже каким-то командам появиться в Пскове, насколько успешно они выступают?

– Да, мы на открытии проводили первый турнир по ZAGA-LEAGUE. Мы решили зайти плавно, и в декабре у нас проходил уже полноценный месячный турнир, когда команды из 5 человек приходили к нам и играли рейтинговый бой. То есть мы считали их статистику. И исходя из этих статистических данных, мы вели рейтинг. 14 января у нас пройдёт финал, команды будут играть друг против друга за призовой фонд в 25 тысяч рублей. Чем ближе к попаданию финал, тем азартнее становятся игроки. Люди даже приходили в день по 4 раза и переигрывали, чтобы выйти в топ рейтинговой таблицы.

Основной контингент – это студенты. Но есть и взрослые команды. Самое удивительное – они приходят в своей форме, в белых рубашках, формируется уже спортивная культура. Надеемся, что 14-го числа мы найдем своего первого победителя.

С февраля мы начинаем годовой турнир. Каждый месяц будут проходить рейтинговые бои. В конце месяца мы проводим небольшой финальчик. Два мини-турнира выиграли за год - автоматически попадаете в корзину финала. Большой финал пройдёт 14 января 2024 года. Призовой фонд составит 150 тысяч рублей. То есть, помимо того, что можно просто прийти с друзьями, поиграть, хорошо провести время, это и неплохая возможность заработать.

У нас недавно, кстати, наш автор игр – Game Master – провел презентацию. Она ролевая, сложноватая. Мы купили у него копию этой игры, сейчас пытаемся в ней разобраться и, возможно, тоже запустим у нас.

– Далеко не все, а может быть, вы единственные, кто предлагает такую возможность. Может, есть статистика того, как играют местные команды, есть ли у псковичей перспективы в будущем выйти на международный уровень?

– У нас очень классно играют студенты, очень классно играют и взрослые команды тоже. Людям это нравится, я вижу. Люди начинают прямо в это вникать, то есть разрабатывают тактики, карты, то есть делать домашние задания. У нас есть такая мысль в 2024 году отправить команду на первые «Игры будущего» в Казань по фиджитал-спорту, потому что потенциал есть. Надо только делать.

– Уже есть предварительная информация, накопленная открытыми в других городах аренах. Каким бы ты и твои партнеры видели ближайшее будущее ZAGA-GAME в Пскове? Может быть, есть уже какие-то задумки, которые можно озвучить?

– Если за год сыграют 100 разных команд, это будет очень классно. Это даст большой толчок дальше развиваться в этом направлении. Плюс мы перед Новым годом договорились с технопарком «Кванториум». Они для нас будут разрабатывать кубок. То есть кубок у нас тоже будет псковский, не какой-то покупной, а эксклюзивный. Мы не позиционируем себя как арену, которая просто хочет собрать деньги с клиентов. Мы хотим дать возможность игрокам стать известными в этой сфере. Помимо того, что просто кубок эксклюзивный, на нём будет выгравировано имя победителя в каждом турнире. Первый чемпион, которого мы определим 14 января, будет на весь год с нами. Как лицо нашего турнира и нашей арены.

– Чтобы быть в курсе, где бы ты посоветовал следить за вашими новостями? Кто-то хочет развлечься на час, можно где-то скидки отслеживать, есть ли у вас такая практика?

– Если есть свободные места, конечно, можно придя в «Акваполис» попасть на игру. У нас, в принципе, все соцсети доступны. Основная наша соцсеть – сообщество «ZAGA-GAME. Арена виртуальной реальности. Псков». За два месяца мы стали самой крупной и быстрорастущей группой «ВКонтакте» из сети ZAGA-GAME. Там всегда самая актуальная информация. Можно написать нашим администраторам, они подскажут, посоветуют забронировать. Помимо всего прочего, есть Telegram-канал, где мы выкладываем скидки для своих подписчиков. У нас запускается ещё и YouTube-канал конкретно под турнир. Там будут идти и трансляции, и обзоры турниров.

Беседовал Артем Татаренко