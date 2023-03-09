Спорт

Псковские спортсменки стартуют в чемпионате СЗФО по мини-футболу

В понедельник, 13 марта, стартует чемпионат Северо-Западного федерального округа по мини-футболу среди женских команд. Соревнование пройдет в Великом Новгороде на паркете «Центральной спортивной арены», об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

В турнире выступят девять команд из семи регионов Северо-Запада, в том числе из Псковской области («Россиянка» из Пскова и ВЛГАФК из Великих Лук.

На предварительном этапе участницы разбиты на две группы. По два лучших коллектива из каждой группы выйдут в полуфинал, по два следующих — разыграют 5-8-е места. Команде, ставшей пятой в группе «А», достанется итоговое девятое место.

Чемпион СЗФО получит право выступить в финальном этапе женской Первой лиги, которая пройдет с 17 по 23 апреля в Орле.

Все игры в прямом эфире покажет YouTube-канал ОФФ «Северо-Запад».