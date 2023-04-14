Спорт

Великолучанки выступят в финале первенства России по мини-футболу

Во вторник, 18 апреля, в Орле стартует финальный этап первенства России по мини-футболу среди женских команд первой лиги. В соревновании выступит чемпион Северо-Западного федерального округа — ВЛГАФК из Великих Лук, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Напомним, в середине марта команда Великолукской государственной академии физической культуры и спорта выиграла чемпионат СЗФО по мини-футболу. Женский турнир проходил в Великом Новгороде при участии девяти коллективов. ВЛГАФК завоевала путевку в финал первой лиги, где выступят 14 сильнейших команд межрегиональных объединений.

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Первенство России пройдет в Орле в спортивно-физкультурном комплексе ОГУ имени Тургенева с 18 по 23 апреля.

По итогам жеребьевки великолучанки оказались в группе «В», где их соперницами станут «ОрелГУ-КПРФ-Русичи», «Аталанта» из Череповца и «Тюмень». Коллектив из Орла является прошлогодним победителем Первой лиги.

Расписание матчей.

18 апреля, 14:30. «ОрелГУ-КПРФ-Русичи» — ВЛГАФК.

19 апреля, 16:10. ВЛГАФК — «Тюмень».

20 апреля, 16:10. «Аталанта» — ВЛГАФК.

Фото: объединение федераций футбола «Северо-Запад»