Спорт

Псковички привезли десять медалей с международного турнира по воздушно-силовой атлетике

Команда псковских спортсменок привезла десять медалей с международного турнира по воздушно-силовой атлетике и эриал спорту Polygon World 2023. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила тренер гимнасток Софья Колоскова.

Фото здесь и далее: Софья Колоскова

Чемпионат прошел в Москве 7 мая. В соревнованиях участвовали более 700 спортсменов их стран СНГ. Кубок и благодарность за подготовку победителей и призеров получила тренер Софья Колоскова.

Результаты псковской команды:

первое место - Виктория Калинина, артистический пилон;

первое место - София Ясвина, артистический пилон, начинающие;

первое место - Софья Колоскова, артистический пилон, профессионалы;

первое место - Виктория Николаева, артистический пилон, любители;

второе место - Алла Бирюкова, артистический пилон, любители;

первое место - Екатерина Семенцова, артистический пилон, начинающие;

второе место - Ирина Ветрова, артистический пилон, начинающие;

первое место - Анастасия Крикун, спортивный пилон, начинающие;

первое место - Диана Крикун, спортивный пилон, любители;

второе место - Софья Колоскова, спортивный пилон, профессионалы.

Судьей чемпионата в дисциплине «воздушное спортивное кольцо» была псковичка Софья Колоскова.