Псковички привезли десять медалей с международного турнира по воздушно-силовой атлетике

Команда псковских спортсменок привезла десять медалей с международного турнира по воздушно-силовой атлетике и эриал спорту Polygon World 2023. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила тренер гимнасток Софья Колоскова.
Фото здесь и далее: Софья Колоскова
Чемпионат прошел в Москве 7 мая. В соревнованиях участвовали более 700 спортсменов их стран СНГ. Кубок и благодарность за подготовку победителей и призеров получила тренер Софья Колоскова.
Результаты псковской команды:
- первое место - Виктория Калинина, артистический пилон;
- первое место - София Ясвина, артистический пилон, начинающие;
- первое место - Софья Колоскова, артистический пилон, профессионалы;
- первое место - Виктория Николаева, артистический пилон, любители;
- второе место - Алла Бирюкова, артистический пилон, любители;
- первое место - Екатерина Семенцова, артистический пилон, начинающие;
- второе место - Ирина Ветрова, артистический пилон, начинающие;
- первое место - Анастасия Крикун, спортивный пилон, начинающие;
- первое место - Диана Крикун, спортивный пилон, любители;
- второе место - Софья Колоскова, спортивный пилон, профессионалы.
Судьей чемпионата в дисциплине «воздушное спортивное кольцо» была псковичка Софья Колоскова.