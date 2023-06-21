Фигурист Костомаров впервые опубликовал видео тренировки после протезирования

Фигурист Роман Костомаров, перенесший тяжелую болезнь и несколько ампутаций, впервые опубликовал видео тренировки после протезирования.
Видео: РИА Новости / Telegram
Костомаров был госпитализирован 10 января. Перед этим он пожаловался на слабость и боли в груди. У него была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторым данным, прогрессировала в двустороннюю.
В начале февраля из-за развившейся гангрены ему провели операции по ампутации стоп и кистей рук. Эти действия привели к остановке некроза. Также у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга.
Кроме того, у Костомарова наблюдались проблемы с печенью из-за отека и большого количества лекарств. Фигурист также перенес два инсульта.